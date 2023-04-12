Memleket Partisi kurucularından Gaye Usluer, CHP'ye geri döndü

Yayınlanma: 12.04.2023 - 16:07

Güncelleme: 12.04.2023 - 16:14

Memleket Partisi’nin kurucuları arasında yer alan eski CHP milletvekili Gaye Usluer yeniden CHP’ye döndü.

tv100'ün haberine göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Usluer, bu ziyareti soran gazetecilere “Yuvaya dönüş” yorumunu yaptı.

Usluer, CHP'de 25 ve 26. Dönem Eskişehir Milletvekilliği yapmıştı.

2010 yılında siyasete atılan ve 2012 yılından 2021 yılına kadar CHP PM üyesi olan Gaye Usluer, 2021 yılının mayıs ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifasını açıklamıştı.

4 dönem CHP Parti Meclisi üyesi olan Gaye Usluer, CHP'den istifa ettikten sonra Muharrem İnce tarafından kurulan Memleket Partisi'ne geçmişti.