Edirne’de sahte parfüm operasyonu
Edirne’de bir depoda operasyon düzenleyen polis ekipleri, toplamda 5 bin adet kaçak parfüm ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı Hacı İsa Mahallesi Mehmet Girgin Sokak’ta alınan ihbar üzerine Emniyet Müdürlüğü görevlileri, “Kaçak Parfüm” konusu ile ilgili yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir depoda kaçak parfüm satıldığını belirledi.
Operasyon kapsamında adreste yapılan aramalarda, 5 bin adet kaçak parfüm ele geçirildi. Konu ile ilgili şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Video Haberler
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
- Artık 1 kutusuna 116 TL ödenecek
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Uzman diyetisyen 'doğru bilinen yanlışları' anlattı
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- THY'den yeni 'PCR test zorunluluğu' kararı
- Aşısızlara test zorunluluğu kaldırıldı!
- Mehmet Ceyhan'dan çok sert tepki
- 'AK Parti hızlı dağılma sürecine girecek'
- AKP'li meclis üyeleri istifa etti
- Tantunicide skandal görüntüler
- Emekli ve memura kötü haber
- Saraylar için kesenin ağzı yine açıldı!