Edirne'de seçimi kim kazandı? Edirne başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Edirne yerel seçim sonuçları....

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:05

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:05

Edirneliler 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdereler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Edirne'de seçimi hangi aday kazandı?

EDİRNE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Filiz Gencan Akın, AKP'den Belgin İba, İYİ Parti'den Hamdi Sedefçi, YRP'den Ali Yalçındağ, DEM Partiden ise Mevlüt Aykoç-Aylin Hacaloğlu başkan adayı olarak aday gösterildi.

EDİRNE'DE SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Edirne 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığınde haberimiz güncellenecektir.