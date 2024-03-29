Edirne'de toprağa gömülü cansız beden bulundu

Edirne'de toprağa gömülü cansız beden bulundu.

AA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 17:39
Edirne'de toprağa gömülü cansız beden bulundu
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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hıdırağa köyünde yaşayan Hamit Kır'ın (51) kayıp ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Ekipler 12 gündür kayıp olan Kır'ın cesedini Küçükdöllük Göleti yakınında toprağa gömülü halde buldu. Ceset, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili köyde bir çiftlikte çalışan şüpheli gözaltına alındı.


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