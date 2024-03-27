Vahşet yangından sonra ortaya çıktı... Elleri arkadan bağlanmış bir ceset bulundu!

Bahçelievler ilçesinde yanan işyeri söndürüldüğünde elleri arkadan bağlanmış bir erkeğe ait yanmış ceset bulundu. Cesedin baş ve el kısımlarında kesikler olduğu aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 27.03.2024 - 15:38
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İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Kocasinan Merkez Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında bir hurda deposu olarak kullanılan iş yerinde meydana geldi.

İş yerinden dumanların çıktığını gören çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş yerinde çıkan yangını söndürdü.

BAŞ VE EL KISIMLARINDA KESİKLER VAR!

İçeride inceleme yapan ekipler, bir kişinin cesedini fark etti. Elleri arkadan bağlanmış bir erkeğe ait olan cesedin baş ve el kısımlarında kesikler olduğunu tespit etti.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.


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