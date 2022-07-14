Edirne'de tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı
Edirne'de av tüfeğiyle vurulan M.K. isimli kişi ağır yaralandı. Yaralı M.K, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Yeni Sanayi Sitesi'ndeki lastikçinin önünde oturan M.K'ye henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce av tüfeğiyle ateş açıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı, sağlık ekipleri M.K'ye müdahale etti.
Yaralı M.K, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
4 KİŞİ GÖZALTINDA
Polis ekipleri, yaptıkları araştırmanın ardından saldırı sonrası geldikleri araçla kaçan 4 şüpheliyi yakaladı. Saldırıda kullanılan av tüfeği incelenmek üzere muhafaza altına alındı.
Video Haberler
- Cinayetten sonra canlı yayın yapmış!
- Trombon ile ayı kovaladı!
- Tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı
- İşte Çeşme'deki yangın sonrası felaket...
- Ege'den bir kötü haber daha: Yangın büyüyor
- Otomobille birini ezmeye çalışırken, işyerine daldı!
- İmamoğlu'dan 'çizme' salvosu
- Su toprağı aşındırdı, köyde insan iskeleti bulundu
- Plajda korkutan hortum!
- Merkez'den ‘dolarını sat’ telefonu
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan öldürüldü
- Vali'nin 'İmamoğlu kazası'
- Pyongyang'dan Luhansk ve Donetsk adımı
- AKP'li eski vekilden çarpıcı iddia
- İstanbul'un göbeğinde görülmemiş dehşet!
- Kılıçdaroğlu ne yanıt verdi?
- AKP’li kadın iktidarı eleştiren gencin yakasına yapıştı
- Sabaha karşı çiftlik evine kanlı baskın
- SADAT'çıdan gölge İçişleri
- Cinayetten sonra canlı yayın yapmış!