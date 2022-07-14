Edirne'de tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

14 Temmuz 2022 Perşembe, 15:46

Yeni Sanayi Sitesi'ndeki lastikçinin önünde oturan M.K'ye henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce av tüfeğiyle ateş açıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı, sağlık ekipleri M.K'ye müdahale etti.

Yaralı M.K, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri, yaptıkları araştırmanın ardından saldırı sonrası geldikleri araçla kaçan 4 şüpheliyi yakaladı. Saldırıda kullanılan av tüfeği incelenmek üzere muhafaza altına alındı.