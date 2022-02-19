Edirne'de yurttaşlar yağ kuyruğunda isyan etti

19 Şubat 2022 Cumartesi, 14:04

Edirne’de yurttaşlar, Toprak Mahsulleri Ofisi önünde ucuz yağ ve bakliyat alabilmek için kuyruk oluşturdu. Beş kiloluk ayçiçek yağı fiyatının market raflarında 110 TL ile 140 TL arasında değiştiğin söyleyen vatandaşlar, KDV’nin de yüzde 1’e inmesi ile yağı 92,5 liradan alma imkânı buluyor.

Dün, TMO önünde bekleyen vatandaşlar ANKA Haber Ajansı’ndan Gökhan Tuzladan'a konuştu. Bir yurttaş, “Şu sıraya, şu rezilliğe bak. ‘Ben ekonomistim.’ Gör işte Türkiye’nin halini” dedi. Bir başka vatandaş ise “Hesaplı diye geldik. Daha önce almıyorduk. 4 tenekede bir teneke karım var. Marketlerden alamıyoruz, çok pahalı. Markette 135 lira. Burada 92 buçuk lira” diye konuştu.

“BİRKAÇ GÜN ÖNCE ZAM YAPARAK KDV’Yİ AYARLAMIŞLAR”

Bir başka Edirneli, “Biz KDV indirimi var diye az önce bir markete uğradık, 109 TL’ydi. Ben evde hesap yaptım, 101 TL’ye düştüğünü düşündüm. Ama maalesef ondan birkaç gün önce zam yaparak KDV’yi ayarlamışlar, yine 109 lira. İki teneke veriyorlar, kimlik başına”