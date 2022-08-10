Efeler Belediye Başkanı Atay: Aşure ile gönüllerimizi birleştiriyoruz

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:51

Aydın Engelliler Spor Kulübü Derneği, Muharrem Ayı dolayısıyla aşure hayrı düzenledi. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Yücel Balkım, dernek yöneticileri ve Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Sedat Uygun’un katıldığı hayırda, Efeler Belediyesi hizmet binası önüne kurulan kazanlardaki aşureler dualar eşliğinde kaynatıldı. Hazırlanan aşureler vatandaşlara ikram edildi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Aydın Engelliler Spor Kulübü Derneği’nin aşure hayrına katıldık. Birlik ve beraberlik aşının yapıldığı Muharrem Ayı, topraklarımızda binlerce yıldır hoşgörü ve sevgi içerisinde devam ediyor. Muharrem Ayı kültürümüz ve dinimizce kutsal bir aydır, aynı zamanda da matem ayıdır. Bu ayın bereketine biz de aşure dağıtarak gönüllerimizi birleştiriyoruz. Çeşitli tatlardan oluşan aşure gibi toplumun da din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içinde olması temennisiyle, Muharrem Ayı’nda yapacağımız tüm ibadetlerimizin kabul olmasını dilerim” diye konuştu.