Efeler Belediye Başkanı Atay: Ucuz maddi çıkarlar uğruna canlarımız yandı

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 12:22

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 12:23

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, deprem felaketinden etkilenen Hatay ve Osmaniye'de 4 gün boyunca incelemelerde bulundu.

Başkan Atay’ın Hatay’daki ilk durağı Antakya ve Defne ilçeleri oldu. Enkaz bölgesinde tetkiklerde bulunan Atay’a, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve önceki Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya eşlik etti. Daha sonra İskenderun’a geçen Başkan Atay, büyük sarsıntılarda hayatını kaybeden fakülte arkadaşları ve meslektaşları Avukat Jale Bayındır ve Avukat Fırat Bayındır’ın mezarını ziyaret etti.

Bölgedeki temaslarına Payas’ta devam eden Atay, depremde hayata veda eden CHP Payas ilçe Başkanı İlter Tellioğlu’nun ailesine taziye dileklerini iletti. Depremzedelerle birebir ilgilenen Atay, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, “Tüm gereksinimlerinizi Efeler halkı ve Efeler Belediyesi olarak karşılamaya hazırız. Soframız, evimiz ve kentimiz sizlere açıktır” diye konuştu.

SPOR CAMİASINI DA UNUTMADI

Hatay’daki temaslarının ardından Osmaniye’ye giden Başkan Atay, depremden etkilenen spor kulüplerinden TFF 3.Lig ekibi Osmaniyespor’un Başkanı Bülent Çenet ile buluştu. Burada kısa bir konuşma yapan Başkan Atay, “Depremde hayatını kaybeden tüm sporcularımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını umuyorum” dedi.

“YAŞADIKLARIMIZDAN DERS ALMALIYIZ”

Efeler’e dönen Başkan Atay, gördükleri karşısında yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi:

“Hayatım boyunca unutamayacağım büyük acılara tanıklık ettim. Enkazlarla birlikte paramparça olan hayalleri ve umutları gördüm. Kalplerimiz ve vicdanlarımızı acıtan anları tekrar yaşamamak için bugüne kadar yapılanları en başından gözden geçirmemiz gerekiyor.”

Deprem bilinci ve bina güvenliği ile ilgili de konuşan Atay, “Deprem bilincini her yaştan vatandaşımıza aşılamalıyız. İlköğretimden üniversitelere tüm eğitim ve öğretim müfredatımızda yer almalı. Bunun yanında zemin ve yapı denetimleri de artırılmalı ve bağımsız kuruluşlar tarafından yapılmalı. Bir avuç insanın ucuz maddi çıkarları uğruna on binlerce canımız feda oldu. Yaşadıklarımızdan ders almalıyız” dedi.

Desteklerinin devam edeceğini belirten Atay, “İlk andan itibaren Efeler halkı ile el ele verdik. Bölgeye onlarca tır acil yardım malzemesi gönderdik. Bunun yanında arama kurtarma ekibimiz EFAK ile çok sayıda personel, araç ve teçhizat yardımında bulunduk. Kentimiz, evlerimiz, sofralarımız depremzedelere sonuna kadara açık. Milletimizin başı sağ olsun” diye konuştu.