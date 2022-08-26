Efeler Belediyesi ‘Zafer’ için yürüdü
Aydın’ın Efeler Belediyesi, Afyon Kocatepe’de düzenlenen ‘Zafer Yürüyüşü’ne bu yıl da geniş katılım sağladı. Belediye ilçeden yürüyüşe katılmak isteyenlere otobüs kaldırdı. Başkan Fatih Atay, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman askerlerimizin anısını sonsuza kadar yaşatmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.
Büyük Taarruz anısına her yıl düzenlenen “Zafer Yürüyüşü”ne geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, belediye çalışanları ile birlikte katıldı. Atatürk ve silah arkadaşlarının düşman kuvvetlerine karşı başlattıkları genel saldırı anısına yapılan yürüyüşte, Başkan Atay’a eşi Güneş Atay ve belediye çalışanları eşlik etti. Efeler Belediyesi, yürüyüşe katılmak isteyen vatandaşlar için ulaşım imkânı sağladı. Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde başlayan 14 kilometrelik yürüyüş Kocatepe'deki Atatürk Anıtı'nda sona erdi.
“TÜRK MİLLETİ’NİN MAKÛS TALİHİNİ DE EZDİLER”
Büyük zafer anısına her yıl düzenlenen etkinliğe bu yıl da Efeler Belediyesi olarak katıldıklarını söyleyen Başkan Atay, “100 yıl önce Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman askerlerimiz bu zorlu yolculuğa bağımsızlık ateşi vücutlarının her hücresini ısıtırken çıktılar. Onlar bizim gibi spor ayakkabılarla asfalt zeminde yürümediler, binbir zorlukla ilerlediler. Eskimiş ayakkabılarıyla dağ-taş ile birlikte Türk Milleti’nin makûs talihini de ezerek vatanımızı, hürriyetimizi ve Cumhuriyetimizi bizlere armağan ettiler. Onların anısını sonsuza kadar yaşatmak için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.
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