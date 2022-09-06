Efeler Belediyesi’ne taşlı saldırı
Aydın'da Efeler Belediyesi’nin Yedieylül Mahallesi İzmir Bulvarı’nda bulunan Borç Takip ve İcra Bürosu’na gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda maddi hasar meydana gelirken, emniyet güçleri soruşturma başlattı.
Efeler Belediyesi’ne ait Borç Takip ve İcra Bürosu’nun bulunduğu odaya henüz kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından taşlı saldırı düzenlendi.
Yedieylül Mahallesi İzmir Bulvarı’nda bulunan hizmet binasına gece geç saatlerde gerçekleşen saldırıda odaya isabet eden parke taşı sonucu büroya ait bir cam kırıldı. Saldırının gerçekleştiği noktada incelemelerde bulunan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatırken,
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay konuyla alakalı şikayette bulundu.
BAŞKAN ATAY: SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRENLERİ KINIYORUM
Saldırı olayı ile alakalı açıklamalarda bulunan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Tam kör noktadan, kameraların göremeyeceği yerden yapılmış bir saldırı. Böyle olması kasıtlı olabileceği fikrini uyandırıyor bizde. Konuyla ilgili şikayetçi olduk. Sağ olsunlar memur arkadaşlar da ivedilikle gelip olayla ilgili soruşturma başlattılar. Failin veya faillerin en kısa sürede yakalanmasını bekliyoruz. Bu tarz olayları münferit olaylar diyerek geçiştirmemek lazım. Üzerine düşmek gerekiyor. Kim yapıyor, neden yapıyor? Bunlar araştırılmalı. Saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyor, en kısa sürede yargı karşısına çıkmalarını temenni ediyorum.” diye konuştu.
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