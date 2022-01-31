Efeler'de gastronomi festivali düzenlenecek

31 Ocak 2022 Pazartesi, 15:32

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın göreve gelmesinin ardından yapılan düzenleme çalışmalarıyla adeta bir açık hava etkinlik merkezi haline getirilen Pınarbaşı Mesire Alanı’nda düzenlenecek festival için tüm hazırlıklar tamamlandı. Başkan Mehmet Fatih Atay, bu kapsamda gerekli toplantıları yapmak üzere Efeler’e gelen Ege Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Serdar Çelenk ile Slow Food Türkiye Lideri Nedim Atilla’yı makamında ağırladı.

Efeler ve Ege Bölgesi’nin yöresel yemeklerinin tanıtılacağı festivalin çeşitli etkinlikler ve yarışmalarla şenlik havasında geçmesi planlanıyor. Festival kapsamında yapılacak yemek yarışmasında Efelerli yarışmacıların hazırlayacağı yemekler gastronomi alanında uzman isimlerden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek. Eğitim, sergi, panel, konser ve tadım çalışmalarının da gerçekleştirileceği 1. Efeler Gastronomi Festivali için geri sayım başladı. Festival 25 Mart Cuma günü saat 14.00’te düzenlenecek açılış töreni ile başlayacak.