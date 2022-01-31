Efeler'de gastronomi festivali düzenlenecek
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçede ‘Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Beslenme’ sloganı ile gastronomi festivali düzenleneceğini duyurdu. 2020 yılında pandemi tedbirleri nedeniyle yapılamayan Gastronomi Festivali, bu yıl 25-26-27 Mart tarihlerinde birbirinden renkli etkinliklerle gerçekleştirilecek.
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın göreve gelmesinin ardından yapılan düzenleme çalışmalarıyla adeta bir açık hava etkinlik merkezi haline getirilen Pınarbaşı Mesire Alanı’nda düzenlenecek festival için tüm hazırlıklar tamamlandı. Başkan Mehmet Fatih Atay, bu kapsamda gerekli toplantıları yapmak üzere Efeler’e gelen Ege Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Serdar Çelenk ile Slow Food Türkiye Lideri Nedim Atilla’yı makamında ağırladı.
Efeler ve Ege Bölgesi’nin yöresel yemeklerinin tanıtılacağı festivalin çeşitli etkinlikler ve yarışmalarla şenlik havasında geçmesi planlanıyor. Festival kapsamında yapılacak yemek yarışmasında Efelerli yarışmacıların hazırlayacağı yemekler gastronomi alanında uzman isimlerden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek. Eğitim, sergi, panel, konser ve tadım çalışmalarının da gerçekleştirileceği 1. Efeler Gastronomi Festivali için geri sayım başladı. Festival 25 Mart Cuma günü saat 14.00’te düzenlenecek açılış töreni ile başlayacak.
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