Efeler'de kitap kafelere yoğun ilgi

07 Ocak 2022 Cuma, 05:29

Geçen günlerde bir televizyon kanalına konuk olan Başkan Atay, yeni yılın ilk hizmetini açıkladı. Efeler Belediyesi’nin Adnan Menderes ve Girne mahallelerinde hizmete açtığı Kitap Kafelere gençlerin çok yoğun ilgi gösterdiğini belirten Başkan Atay, “Gençler, kafelerimizde boş sandalye bulabilmek için sabah 09.30’da sıraya giriyor. Bu da yaptığımız şeyin doğruluğunu gösteriyor. Diğer mahallelerde de kitap kafelerin açılacağı müjdesini vermiştik. Bu sözümü çok kısa zamanda hayata geçirerek, bu ay içinde üçüncü Kitap Kafemizin kapılarını açacağız” dedi. Efeler Belediyesi’nin bu projesi vatandaştan büyük talep görmüş, açılan iki Kitap Kafe’nin kitaplıkları Efeler halkının bağışlarıyla oluşturulmuştu. Kültür ve sanat dünyasından isimlerin de takdirini toplayan Kitap Kafe Projesi’ne, eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş ve ressam Bedri Baykam da bağışladıkları eserlerle destek vermişti.