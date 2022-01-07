Efeler'de kitap kafelere yoğun ilgi
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 2022 yılının ilk hizmeti olarak üçüncü Kitap Kafe’nin açılacağı müjdesini verdi.
Geçen günlerde bir televizyon kanalına konuk olan Başkan Atay, yeni yılın ilk hizmetini açıkladı. Efeler Belediyesi’nin Adnan Menderes ve Girne mahallelerinde hizmete açtığı Kitap Kafelere gençlerin çok yoğun ilgi gösterdiğini belirten Başkan Atay, “Gençler, kafelerimizde boş sandalye bulabilmek için sabah 09.30’da sıraya giriyor. Bu da yaptığımız şeyin doğruluğunu gösteriyor. Diğer mahallelerde de kitap kafelerin açılacağı müjdesini vermiştik. Bu sözümü çok kısa zamanda hayata geçirerek, bu ay içinde üçüncü Kitap Kafemizin kapılarını açacağız” dedi. Efeler Belediyesi’nin bu projesi vatandaştan büyük talep görmüş, açılan iki Kitap Kafe’nin kitaplıkları Efeler halkının bağışlarıyla oluşturulmuştu. Kültür ve sanat dünyasından isimlerin de takdirini toplayan Kitap Kafe Projesi’ne, eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş ve ressam Bedri Baykam da bağışladıkları eserlerle destek vermişti.
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