Efeler'deki son sinema salonu da kepenk indirdi
Aydın’ın Efeler ilçesinde geçtiğimiz günlerde konkordato yayımlayan ve finansal açıdan zor günler geçiren ilçedeki son sinema salonu da kepenk indirdi.
Aydın Efeler ilçesindeki Forum Aydın’ın da aralarında olduğu 10 AVM’nin, yaşadıkları finansal sorunlar nedeniyle 3 aylık geçici mühlet kararı aldığı öğrenilmişti.
Bu kapsamda finansal açıdan zor günlerden geçtiği konuşulan Forum Aydın AVM’deki sinema da kepenk kapattı. Efeler’de uzun yıllar hizmet veren sinema, kalıcı olarak kapanarak beyaz perdenin ışığı söndü.
Sinemaya gelen vatandaşlar da kapatıldığını görünce ’şok’ yaşarken, sinemaseverler, Aydın’ın merkez ilçesi Efeler’de başka sinemanın bulunmamasına dikkat çekerek sinemanın kapatılmasına tepki gösterdi.
Konuyla ilgili Forum Aydın Yönetimi’nin herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekti.
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