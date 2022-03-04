Efeler’in enginarı yavru vatana uzanacak

04 Mart 2022 Cuma, 05:26

Proje kapsamında Efeler’in enginarı yavru vatan topraklarında hayat bulacak. “Efeler’den Güzelyurt’a Uzanan Enginarın Yolcuğu” isimli proje kapsamında Efeler enginarının yavru vatanda ayrılan dört dönümlük arazide yetiştirilmesi planlanıyor. Kadın istihdamına da katkı sağlaması amaçlanan konu ile ilgili olarak Efeler Belediyesi’nin mart ayı 1. olağan meclis toplantısında konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, yapılacak çalışmanın Efeler enginarının tanıtımının sağlanmasına olumlu etkisi olacağını, bunun yanı sıra katma değer sağlanacağını ifade etti. Meclis üyelerinin de içinde bulunduğu bir heyetle Güzelyurt’a ziyaret gerçekleştirileceği, proje kapsamında yapılacak çalışmaların yerinde görüşülüp her iki belediye arasında fikir alışverişinde bulunulacağı bildirildi.