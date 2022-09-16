Efes Selçuk Belediyesi, öğrencilerin ilk cep harçlıklarını yatırdı

İzmir’de Efes Selçuk Belediyesi kentte ikamet eden ve üniversiteyi bu yıl kazanan gençlerin hesabına ilk cep harçlıklarını yatırdı.

İZMİR / Cumhuriyet
16 Eylül 2022 Cuma, 15:47
Efes Selçuk Belediyesi, öğrencilerin ilk cep harçlıklarını yatırdı
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Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in öğrencilere destek amaclı başlattığı cep harçlığı projesinde ilk harçlıklar dağıtıldı. Kentte yaşayan ve bu yıl yükseköğrenim hayatına başlayan 96 öğrenciye 500 TL’lil ilk harçlıkları Efes Selçuk Belediyesi tarafından ödendi.

Efes Selçuk Belediyesi’nin yükseköğrenime başlayan gençlere sunduğu harçlık desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler, okul kayıt belgesi, kimlik, ikametgâh ve IBAN numaraları ile Efes Selçuk Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne (Pazar yeri, Migros üstü) gerekli başvuruları yapmışlardı. YKS EK Tercih Sonuçlarının açıklanmasının ardından da yükseköğrenime ilk kez başlayacak öğrenciler de “İlk Cep Harçlığı” Projesi’nden yararlanmak için başvuru yapabilecek. 


İzmir Efes Selçuk Belediyesi Filiz Ceritoğlu Sengel öğrenci

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