Efes Selçuk ‘Şerefine Salkım Hanım Osmancık Üzüm Şenliği’nde buluşuyor
İzmir’de Efes Selçuk Belediyesi, ‘Şerefine Salkım Hanım Osmancık Üzüm Şenliği’ kapsamında üzüme dair her şeyi Gökçealan Mahallesi’nde buluşturuyor.
Efes Selçuk Belediyesi, kentin tarımsal değerlerini tanıtmak ve üreticiye katkı sunmak amacıyla düzenlenen festivallerine devam ediyor. Bu kapsamda Gökçealan Mahallesi’ne özgü Osmancık Üzümüne atfedilen “Şerefine Salkım Hanım Osmancık Üzüm Şenliği düzenlenecek.
25 Eylül Pazar günü Gökçealan Mahallesi’nde düzenlenecek olan Şenlik kapsamında saat 12.00’de yerel üretici stantları açacak. Saat 14.00’te başlayacak olan Osmancık Üzümü hasadı ile devam edecek şenlikte açılış konuşmaları, çeşitli gösteriler ve performansların da yer alacağı şenlikte “En Güzel Osmancık Üzüm Yarışması” düzenlenecek.
Efes Selçuk’un yerel seslerinden oluşan Efes Kent Orkestrası ve Akustik Gitarlı Kız İrem de şenlik de müzik performanslarıyla yer alacak.
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