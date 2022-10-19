Efes Selçuk’ta çiftçiye ücretsiz toprak analizi

19 Ekim 2022 Çarşamba, 14:18

İzmir'de üretime devam etmeye çalışan çiftçiye yönelik destekleme ve güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Efes Selçuk Belediyesi’nin küçük üretici köylülere sunduğu ücretsiz toprak analizi hizmetiyle maliyetlerin düşürülmesi ve toprağın korunması hedefleniyor. Artan girdi maliyetleri ile mücadele etmekte zorlanan çiftçiye sunulan ücretsiz toprak analizi hizmeti, üretim sezonu boyunca bilinçli gübre ve su kullanımını mümkün kılacak.

TOPRAĞIN NEYE İHTİYACI OLDUĞU ORTAYA ÇIKARILIYOR

Bilgilendirme toplantısında üreticilere seslenen Efes Selçuk Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Mustafa Kemal Özdalyan, “Toprak Analizi Hizmeti hem üreticimizi desteklemek amaçlı hem de doğayı ve çevreyi koruyabileceğimiz bir hizmet. Bu anlamda bu hizmeti yapmaktan gerçekten mutluyuz. Toprak analizi teknik anlamda çok çok önemli bir yöntem. Aslında aynı doktorların başvurduğu kan tahlili yöntemine çok benzer bir şey. Toprağımızın neyi eksik neyi fazla olduğunun, üretilen ürün için nelerin gerekli olduğunu ortaya çıkaran bir yöntem aslında toprak analizi. Girdi maliyetlerinin bu kadar yükselmesinden dolayı üreticimizin alışkanlık haline getirdiği standart gübreleme yerine toprağımızın gerçekte neye ihtiyacı olduğuna yönelmemizi sağlayan bir hizmet toprak analizi. Amacımız doğru ve verimli gübreleme. Belediyemize bir dilekçe ile başvuran üreticilerimize telefonla ulaşıyoruz. Üreticilerimiz tarafından Efes Tarlası Yaşam Köyü’ne teslim edilen numunelere dair gelen sonuçları üreticilerimize teslim ediyoruz. Üreticilerimiz de bu sonuçlara uygun gübreleme programlarını uygulayabilecekler” dedi.

ÜRETİCİ HİZMETTEN MEMNUN

Toprak analizi hizmetinden memnuniyetini ifade eden Gökçealanlı çiftçi Coşkun Tuncer de “Vatandaşa büyük bir yardım. Şimdi zaten her şeyin pahalı olduğu zamanda bu hizmetin ücretsiz olması çok iyi. Gübrelerin 50- 60 TL’den 600-700 TL’ye çıktığı bu zamanda 10 kilo gübre kullanacağımıza belki 1 kg gübre kullanacağız. Çok memnunuz” diye konuştu.

10 yıldır Efes Selçuk’ta üretim yapan emekli Tarım Kredi Müdür Alim Demir ise “30 yıl tarım kredide çalıştım. 10 yıldan beri de çiftçilikle uğraşıyorum. Toprak analizi benim gördüğüm kadarıyla çiftçiler arasında revaçta olan bir şey değil. Çok güzel bir hizmet. Çitçilerimizin bu analizi mutlaka yaptırmasında yarar var” ifadelerini kullandı.