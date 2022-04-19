Efes Selçuk'ta doğa kazandı: Mahkemeden JES projesine ret!

19 Nisan 2022 Salı, 14:42

Efes Selçuk Belediyesi tarafından açılan davada projenin tarım arazilerine zarar vereceği sebebiyle ÇED olumlu raporu iptal edildi. Mahkemeden çıkan karar sonrası Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Havutçulu köyünde yurttaşlarla bir araya geldi.

2020 yılında başlayan süreci değerlendiren Başkan Ceritoğlu Sengel, “Bundan iki yıl önce Havutçulu halkıyla birlikte başlamış olduğumuz mücadelemiz bugün itibariyle ilk derece mahkemesinden almış olduğumuz tebligat dahilinde olumlu sonuçlanmıştır. Bu sayede JES'lere ilişkin bilirkişi raporları doğrultusunda ÇED raporunun olumlu olması reddedilmiştir. Bu şekilde ilk aşamayı hem halk ile hem muhtarlarımız ile birlikte hem de belediyemiz ile birlikte hareket ederek olumlu sonuçlandırdık. Bundan sonra da JES’lere ilişkin bakış açımız da doğru yerde olmadığı sürece aynı şekilde olacak. Topraklarımız için, zeytinimiz için, incirimiz için topraklarımızın korunması adına bir arada mücadele etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Sengel; “Çok net bir şekilde bu projenin hayata geçmesi halinde tarım arazilerinin zarar göreceği, incirlerin, zeytinlerin ve toprağın zarar göreceğine karar verildi. Yani Efes Selçuk Belediyesi açmış olduğu davayı kazandı. Bu mücadelenin kazanılmasında en büyük etken de sizin o gün burada eylem yapıp o toplantının yapılmasına izin vermediğiniz sonrasında da bizimle birlikte direnmenizin sonucudur.” dedi.