Efes Selçuk'ta 'ekmek' dayanışması
Kendi ürettiği buğdaylardan elde ettiği 10 bin ekmeği ücretsiz dağıtan Efes Selçuk Belediyesi’ne yurttaşlardan destek geldi. Gelen talepler üzerine açılan www.ekmekpaylas.com sitesi aracılığıyla ihtiyaç sahipleri için ekmek bağışı alınabilecek.
Efes Tarlası’nda ürettiği buğdaylardan ürettiği ekmekleri ilçede ücretsiz dağıtan Efes Selçuk Belediyesi, yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Efes Selçuk Belediyesi, www.ekmekpaylas.com internet sitesi aracılığıyla yapılacak ekmek bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.
Yeni uygulamayı sosyal medya hesabından 'Halk Dayanışması' başlığıyla duyuran Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, şöyle konuştu:
"Buğdayımızı un yapıp, unumuzdan da ekmek üretmiştik. 10 bin adet ekmeği de halkımızla paylaşmıştık. Şimdi halk kendi ekmeğini bölüşmeye karar verdi. Ekmek paylaşmak için açtığımız bu siteden şimdiden birçok katkı elde ettik. Bu şekilde Kara Kış Halk Dayanışması'nı açmaya karar verdik. Bize dayanışmanın her şeklini öğreten ve gösteren herkese çok teşekkür ederiz. Bu, 'Halk ekmeğini paylaşıyor, halk halka sahip çıkıyor' demek. Biz de sadece bu işin organizasyonunu yapıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bütün kara günleri hep birlikte aydınlığa çevireceğiz, sizler sayesinde. www.ekmekpaylas.com sitesinden halkla ekmeğinizi bölüşebilirsiniz."
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