Efes Selçuk’tan depremzedeler için öncelikli ihtiyaç listesi

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 14:35

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 14:35

Efes Selçuk Belediyesi, afet bölgesinden kente gelen depremzedeler için ihtiyaç listesi paylaşarak çağrıda bulundu.

İlçeye afet bölgesinden gelen yurttaşlara Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde toplanan giyim, hijyen ve gıda ürünlerinin teslim edileceği belirtilen açıklamada hijyen gereği sadece hiç kullanılmamış malzemeler kabul edileceği bildirildi.

Depremin ilk günden bu yana adeta seferber olan Selçuk halkının kente gelen depremzedelere de destek olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Halkın desteğiyle toplanan malzemelerin deprem bölgesine ulaştırılmasının yanı sıra kente gelen depremzedeler için aşağıda yer alan ihtiyaç listesi gereğince yardım malzemeleri teslim alınacak” denildi.

Paylaşılan ihtiyaç listesi şu şekilde:

GİYİM: • Kadın İç Çamaşırı (Tüm Bedenler) • Erkek İç Çamaşırı (Tüm Bedenler) • Çocuk İç Çamaşırı • Kadın Pijama • Erkek Pijama • Çocuk Pijama • Sütyen (Tüm Bedenler) • Büyük Beden Kıyafet • Çocuk Kıyafet • Çorap

HİJYEN: • Bebek Bezi • Traş Malzemesi • Banyo Lifi • Diş Fırçası • Tarak • Tırnak Makası • Şampuan • El Kremi • Kolonya • Sıvı Sabun • Banyo Havlusu • El Havlusu

GIDA: • Bebek Maması • Kuru Bakliyat • Konserve • Süt • Un • Yağ • Şeker • Tuz • Salça • Çay • Kahve