EFEST 2023, coşkuyla ve bereketiyle başladı

Yayınlanma: 06.09.2023 - 15:53

Güncelleme: 06.09.2023 - 15:53

İzmir’de Efes Selçuk Belediyesi tarafından “Geçmişi Hisset, Geleceği Keşfet” sloganıyla Selçuk’un kurtuluşunun 101. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen EFEST renkli bir kortejle başladı. EFEST Korteji’ne Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in yanı sıra Efes Selçuk Belediyesi Tiyatro Grubu, Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi öğrencileri, Efes Selçuk Belediyesi halk oyunları ekibi, Efes Selçuk Belediyesi Gençlik Bandosu, Efes Selçuk Salon Sporları Kulübü, Selçuk Gençlik Spor Kulübü, Efes Spor Kulübü, Selçuk Çamlık Spor Kulübü, Selçuk Sezer Spor Kulübü ve yurttaşlar katıldı. Pazar Yerinde son bulan kortej sonrasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından katılımcılar Efes Selçuk Belediyesi Halk Oyunları Ekibi’nin zeybek gösterisini izledi.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel “Yıllardan beri Selçuk'ta Kurtuluş Şenlikleri yapılırdı. Mayıs aylarında da Efes’te festivaller yapılırdı. Biz 2019’dan bu yana bu ikisini bir araya getirelim dedik. Bu bağlamda geçmişten günümüze bu kentte festivallerin düzenlenmesinde emeği geçen rahmetli Avukat Sümer Büyüktosun’u da saygı ve rahmetle anıyoruz” dedi.

FİLENİN SULTANLARINA TEBRİK

Konuşmasında Filenin Sultanları’nın Avrupa Şampiyonluğunu tebrik eden Başkan Sengel; “Biz geçmişe bir saygı duruşunda bulunurken geleceğe de köprü atmak adına biraz önce burada folklor ekiplerini gördünüz. Birlikte yol yürümekten keyif duyuyoruz o gençlerle. Biz burada spor yapan gençlerle birlikte yol yürümekten keyif duyuyoruz ve diyoruz ki sonuna kadar ne istiyorsanız yapacağız. İşte onun sonucudur. Bu sene Efes Festivali'nin sancağını taşıyan ve Avrupa'dan şampiyonluğu Efes Selçuk’a getiren iki milli sporcumuz var. Naz Yünden ve Umut Koçer, Efes Selçuk'un gençleri hepimize ilham oluyorlar. Gençliğin olsun bu festival. Sporcuların olsun bu Efes Festivali. Milli sporcularımızın olsun ve tabii ki de Filenin Sultanları’nın olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında yolumuz aydınlık olsun” ifadelerini kullandı.

Sengel konuşmasının ardından Efes Selçuk’un kardeş şehirleri Siegburg ve Radoviç’ten gelen misafirler ile birlikte EFEST süresince açık kalacak olan alışveriş, gastronomi, el sanatları ve hediyelik eşya stantlarını ziyaret etti.



EFEST’in ilk gününde Pazar Yeri Ana Sahne’de Niyazi Koyuncu sahne aldı. Sahneye çıkarak Niyazi Koyuncu’ya teşekkür eden Sengel; “Biz bu sene EFEST’i gençlere armağan ediyoruz. Buradan Kazım Koyuncu’yu anıyoruz. Onun da söylediği gibi dünyanın bütün toprakları hepimizin. Tüm şarkılar hepimizin. Her şeyin güzelleşeceği yarınlara…” dedi.