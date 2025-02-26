Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay'dan 'eğitimde gericilik' tepkisi: 'Okullar gericiliğin üssü haline getirilmektedir'

Yayınlanma: 26.02.2025 - 19:21

Güncelleme: 26.02.2025 - 20:34

Eğitim-İş Sendikası üyeleri Cumhuriyet ve Emek Yürüyüşü'nün üçüncü gününde Bursa'da Fomara Meydanı'nda toplandı. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay burada bir açıklama yaptı. Açıklamaya CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da destek verdi. Konuşmasında Bursa Nutku'na vurgu yapan Özbay, "Bu ülkeyi yönetenler Bursa Nutku'ndan mı, yoksa terörist başının mesajından mi rahatsız oluyor? Göreceğiz" ifadelerini kullandı.

'GENÇLİK, DEVRİMLERİ ANLAMAKTIR'

Atatürk'ün; gençliği, cumhuriyetin en büyük teminatı olarak gördüğünü belirten Özbay, "Tarih boyunca kaç lider vardır ki tüm umudunu gençliğe bağlamıştır? Kaç lider gençleri, ülkenin kaderini değiştirecek güç olarak görmüştür? Cumhuriyetin gençliği, cumhuriyetin devrimlerini anlamaktır. Bizler de yeni nesilleri aklın ve bilimin ışığında yetiştirerek karanlığa karşı mücadele ediyoruz" dedi.

'AKP, CUMHURİYET KAZANIMLARINI YOK EDİYOR'

AKP iktidarının cumhuriyet kazanımlarını yok etmeyi sürdürdüğünü ifade eden Özbay, "Adalet saraylarında ranta hizmet ediliyor. Basın susturuluyor. Eğitim gericileştiriliyor. Eğitim çalışanları güvencesiz çalıştırılıyor. AKP, halkı yoksulluğa ve çaresizliğe mahkum etmektedir. Bugün eğitim MEB'in eliyle cemaat ve tarikatların insafına terk edilmektedir. Çocuklarımız yasal olmayan sıbyan mekteplerine, medreselere yönlendirilmektedir. Okullar gericiliğin üssü haline getirilmektedir" tepkisinde bulundu.