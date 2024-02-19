Ege Akersoy davasında yeni gelişme: Mütalaa açıklandı

İstanbul'da düzenlenen Filistin'e destek mitinginde elinde 'tevhid' bayrağı taşıyan İsmail Aydemir'e yumruk attığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Ege Akersoy'un yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 19.02.2024 - 10:40
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İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki İsmail Aydemir ile avukatları katıldı. Ege Akersoy'un katılmadığı duruşmada avukatları ile ailesi mahkeme salonunda hazır bulundu.

"BEN TÜRKÜM, SEN MÜSLÜMAN DEĞİL MİSİN"

Mahkemede beyanda bulunan İsmail Aydemir, olay günü Filistin'e destek mitingine katıldığını ve evine döndüğü sırada Ege Akersoy ile karşılaştığını ifade etti. Aydemir, Ege Akersoy'un kendisine, ''Burası Türkiye. Arap seviciliği mi yapıyorsun'' diyerek yumruk attığını ve yumruk nedeniyle yere düştüğünü kaydetti. Ayağa kalktığında Akersoy'a, ''Ben Türküm, sen müslüman değil misin'' dediğini belirten İsmail Aydemir, olayın anlık olduğunu ve şikayetçi olduğunu ifade etti.

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MÜTALAA AÇIKLANDI

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı; Ege Akersoy'un, İsmail Aydemir'e yumruk atarak basit tıbbi müdahaleyle giderilecek şekilde yaraladığını, bu sebeple 'kasten basit yaralama' suçunu işlediğini, iddianameye konu sözleri sarf etmesiyle de 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçunu işlediğini öne sürerek, Akersoy'un 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

DURUŞMA 21 ŞUBAT'A ERTELENDİ

Ege Akersoy'un avukatı Ali Öztürk, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre istedi. Mahkeme, sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 21 Şubat saat 16.00'ya erteledi.


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