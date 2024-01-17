Son Dakika: Ege Akersoy tahliye edildi!
Son dakika haberi... ‘Tevhid’ bayrağı taşıyan İsmail Aydemir isimli şahsa yumruk atan üniversite öğrencisi Ege Akersoy, tahliye edildi.
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