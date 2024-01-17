Son Dakika: Ege Akersoy tahliye edildi!

Son dakika haberi... ‘Tevhid’ bayrağı taşıyan İsmail Aydemir isimli şahsa yumruk atan üniversite öğrencisi Ege Akersoy, tahliye edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.01.2024 - 12:14
Son Dakika: Ege Akersoy tahliye edildi!
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Ege Akersoy İsmail Aydemir tevhid bayrağı

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