Ege Akersoy’un tutukluluğuna itiraz

Yayınlanma: 04.01.2024 - 13:14

Güncelleme: 04.01.2024 - 13:14

İstanbul Galata Köprüsü’nde düzenlenen Filistin mitingi sonrası elinde ‘tevhid’ bayrağı taşıyan İsmail Aydemir’e yumruk atan Yıldız Teknik Üniversitesi 4. sınıf öğrencisi Ege Akersoy, gözaltına alınarak tutukladı.

Üniversite öğrencisi Ege Akersoy’un avukatı Ali Öztürk dün Silivri Cezaevi’ne giderek müvekkilini ziyaret etti. Tele1'in haberine göre avukat Öztürk, “Bugün öğleden sonra itirazımızı yapacağız. Olumsuz bir sonuç çıktığı takdirde iddianamenin hazırlanmasını bekleyeceğiz” dedi.

Akersoy’un bir an önce tahliye olup, okulunu bitirmek istediğini söyleyen Öztürk, “Eğer bu olay sosyal medyaya yansımasaydı bırakın tutuklanmayı kesinlikle adliyeye bile sevk edilmezdi” ifadelerini kullandı.

Öztürk, şunları kaydetti:

“Ayın 8’i ile 18’i arasında final vizeleri başlıyor ve son sınıf öğrencisi. Hayatından bir yıla mal olabilir. Sosyal medyada bu şekilde yer almasından büyük bir rahatsızlık ve üzüntü duyuyor.

Ege’nin fiilinde halkı kin ve düşmanlığa tahrik edecek hiçbir şey yok. O esnada bir tehlike oluşmadı, oluşma ihtimali belirmedi ama gözaltına alındığı andan itibaren farklı kesimlerden yapılan farklı paylaşımlar olayı bu noktaya taşıdı. Neticede kendisi bir davanın, bir ideolojinin öncüsü olarak bir eylemde bulunmadı.”