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Ege'de korkutan deprem... Ahmet Ercan'dan 'artçı' uyarısı!

Ege'de korkutan deprem... Ahmet Ercan'dan 'artçı' uyarısı!

22.05.2025 07:47:00
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Haber Merkezi
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Ege'de korkutan deprem... Ahmet Ercan'dan 'artçı' uyarısı!

Ege Denizi'nde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depreme yönelik açıklamada bulunan Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan "Deprem Ege altına dalan Afrika diliminde olmuştur. M5’e varan artçıları görülecektir" dedi.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, Ege Denizi'nde sabah saatlerinde yaşanan 6 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

'ARTÇI' UYARISI!

Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"GİRİT’in kuzey doğusunda 25 km derinde, M6,1 büyüklüğünde olan deprem Teke Yarımadamızı sarsmıştır. Deprem Ege altına dalan Afrika diliminde olmuştur. M5’e varan artçıları görülecektir. Türkiye’de başka bir depremi tetiklemez."

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