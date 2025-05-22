Ege'de korkutan deprem... Ahmet Ercan'dan 'artçı' uyarısı!

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, Ege Denizi'nde sabah saatlerinde yaşanan 6 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.
'ARTÇI' UYARISI!
Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"GİRİT’in kuzey doğusunda 25 km derinde, M6,1 büyüklüğünde olan deprem Teke Yarımadamızı sarsmıştır. Deprem Ege altına dalan Afrika diliminde olmuştur. M5’e varan artçıları görülecektir. Türkiye’de başka bir depremi tetiklemez."
GİRİT’in kuzey doğusunda 25 km derinde, M6,1 büyüklüğünde olan deprem Teke Yarımadamızı sarsmıştır. Deprem Ege altına dalan Afrika diliminde olmuştur.M5’e varan artçıları görülecektir. Türkiye’de başka bir depremi tetiklemez.https://t.co/8Xj8ZmvUVs pic.twitter.com/FFIzdWXZGD— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) May 22, 2025