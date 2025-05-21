Marmara yine sallandı... İstanbul'da 4.0 büyüklüğünde deprem: Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan kritik uyarı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan verilere göre, İstanbul Büyükçekmece'de dün gece saat 23.36'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

KANDİLLİ 4.2 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ise İstanbul'daki korkutan depremin 4.2 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

AHMET ERCAN RAHATLATTI: SIKINTI YOK

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan yüreklere su serpti.

rcan meydana gelen depremin 23 Nisan'daki 6.2 büyüklüğündeki depremin artçısı olduğunu ve herhangi bir sıkıntının olmadığını ifade etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “4.2 büyüklüğünde beklenen bir artçı depremdir. Sıkıntı yok” ifadelerini kullandı.

Uzman isim, depreme karşı alınması gereken en temel önlemi ise “sağlam yerde sağlam yapı” sözleriyle özetledi.

"EN AZ İKİ DEPREM KAÇINILMAZ"

Ercan, şu ifadeleri kullandı:

"4,2 beklenen artçı depremdir. Sıkıntı yok. Çözüm sağlam yerde sağlam yapıdır. Bunun için güçlü bir ekonomi, bilinçli, toplumcu bir yönetim erki gerekir. Yapısal dönüşüm varsıla hizmet eder, kentsel dönüşüme düşmandır. Marmara’da en az iki deprem kaçınılmazdır. Ancak süre için henüz erken. Marmara M6,4 eşik değeri aşacak gerginliğe henüz erişmedi. Depremden ancak sizin katkılarınızla kurtuluruz. Önce sorumlu, bilinçli yurttaş olacağız. Uğurlusu olsun."