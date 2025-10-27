Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ege Denizi, Ayvacık'ta korkutan deprem... Naci Görür'den kritik uyarı geldi: 'Bölge geriliyor!'

27.10.2025 10:58:00
Haber Merkezi
Ege Denizi’nde, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Prof. Dr. Naci Görür, bir fay zonunu işaret ederek uyarı yaptı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.12’de merkez üssü Ege Denizi olan 4.0 (Mw) büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 13,61 kilometre derinlikte gerçekleştiği ve merkez üssüne en yakın yerleşim biriminin Ayvacık ilçesine 13,37 kilometre mesafede bulunduğu belirtildi.

AFAD'ın paylaşımı şöyle:

NACİ GÖRÜR'DEN KRİTİK UYARI: 'BÖLGE GERİLİYOR'

Kısa sürede panik yaratan deprem sonrası Yer Bilimci, Prof. Dr. Naci Görür'den bir uyarı geldi.

X hesabından bir paylaşım yapan Görür, "Gülpınar açıkları, Çanakkale, Ege Denizi’nde 4,0 deprem oldu. Deprem KAF’ın güney kolu devamında ve Edremit Fay Zonuna paralel. Bölge geriliyor. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

