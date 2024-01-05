Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.

AA
Yayınlanma: 05.01.2024 - 14:21
Ege Denizi için fırtına uyarısı
Abone Ol google-news

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ege'de rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan, gece saatlerinden itibaren güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50 ila 75 kilometre) fırtına, pazar günü kuvvetini artırarak yer yer 9 kuvvetinde (saatte 90 kilometre) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.


Ege Denizi Fırtına meteoroloji

İlgili Haberler

Meteoroloji'den Orta ve Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den Orta ve Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı!
2023'te yaşanan olaylar: Yağışlar, seller, fırtına can aldı

2023'te yaşanan olaylar: Yağışlar, seller, fırtına can aldı
Avustralya'da şiddetli yağış ve fırtına: 9 kişi öldü

Avustralya'da şiddetli yağış ve fırtına: 9 kişi öldü

En Çok Okunan Haberler