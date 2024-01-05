Ege Denizi için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ege'de rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan, gece saatlerinden itibaren güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50 ila 75 kilometre) fırtına, pazar günü kuvvetini artırarak yer yer 9 kuvvetinde (saatte 90 kilometre) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıtay Başsavcısından yeni 'Can Atalay' açıklaması
- ‘AKP'nin adayları belli oldu’
- Erdoğan'dan 'İstanbul adayı' açıklaması
- Jess Molho: 'Eşim ve kızım benim malım değil'
- Türk sinemasının acı kaybı
- Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu yakalandı!
- 'Erdoğan üstünü tamamlayacaktır' dedi oran verdi
- 'Erdoğan devreye girecek' dedi rakam verdi
- Deprem uzmanından korkutan uyarı
- Fatih Altaylı'ya 'yumruk' cezası