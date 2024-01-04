Meteoroloji'den Orta ve Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; Orta ve Doğu Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği aktarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren batıdan, zamanla Doğu Karadeniz'de batı, kuzeybatı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
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