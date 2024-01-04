Meteoroloji'den Orta ve Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı!

Yayınlanma: 04.01.2024 - 12:16

Güncelleme: 04.01.2024 - 12:17

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren batıdan, zamanla Doğu Karadeniz'de batı, kuzeybatı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.