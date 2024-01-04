Meteoroloji'den Orta ve Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; Orta ve Doğu Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 04.01.2024 - 12:16
Meteoroloji'den Orta ve Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı!
Abone Ol google-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren batıdan, zamanla Doğu Karadeniz'de batı, kuzeybatı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.


doğu karadeniz Fırtına karadeniz meteoroloji Rüzgar

İlgili Haberler

Meteoroloji açıkladı: 4 Ocak 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji açıkladı: 4 Ocak 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
İstanbullular dikkat! AKOM tarih verip uyardı, lapa lapa kar yolda

İstanbullular dikkat! AKOM tarih verip uyardı, lapa lapa kar yolda
Alaşehir'de aşırı yağışlar üretimi olumsuz etkiledi: Rekolte geçen yıla göre düşük kaldı...

Alaşehir'de aşırı yağışlar üretimi olumsuz etkiledi: Rekolte geçen yıla göre düşük kaldı...

En Çok Okunan Haberler