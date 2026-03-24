Ege Denizi’nde fırtına alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, Güney Ege'de yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak. Yapılan değerlendirmelere göre rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.



Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada "Güney Ege’nin kuzeyi ve açıklarında rüzgarın, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir" ifadeleri yer aldı.