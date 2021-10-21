Son dakika: Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Son dakika deprem haberleri: Ege Denizi'nde saat 11.13 sularında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden edinilen bilgilere göre saat 11.13 sularında Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssünün Yunanistan Lasithi'ye 3.5 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 15 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.
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