Son dakika: Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberleri: Ege Denizi'nde saat 11.13 sularında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2021 Perşembe, 11:33
Son dakika: Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden edinilen bilgilere göre saat 11.13 sularında Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssünün Yunanistan Lasithi'ye 3.5 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 15 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.


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