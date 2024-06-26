Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi, Gökçeada açıklarında saat 22.50'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 15,3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cemaatten daire başkanlığına...
- Asgari ücret ve emeklilere refah payı açıklaması
- 1128 yıl hapis cezası alıp nasıl tahliye olursunuz?
- Can Kıraç hayatını kaybetti
- İnsan kaçakçılığı yapan generale gözaltı!
- Bu karar araç fiyatlarını etkileyecek!
- İstismar edilen çocuğun babası konuştu
- Erdoğan ve muhabir arasında ilginç diyalog
- HSK üyesine ‘büyü’ yaptırmış
- Erbakan'dan Can Atalay'ın annesine yanıt