Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA
Yayınlanma: 26.06.2024 - 23:12
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi, Gökçeada açıklarında saat 22.50'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 15,3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.


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