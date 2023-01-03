Ege Denizi'nde art arda depremler
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 22.06'da merkez üssü Ege Denizi'nde, Richter ölçeğine göre yerin 8.69 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 01.37'de 3,8 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Deprem yerin 6,4 kilometre derinliğinde kaydedildi.
AFAD, yaklaşık 10 dakika sonra aynı bölgede 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu duyurdu.
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