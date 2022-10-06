Ege Denizi'nde can pazarı: 16 göçmen hayatını kaybetti

06 Ekim 2022 Perşembe, 09:57

Yunanistan'da göçmenleri taşıyan iki tekne Midilli ve Çuha Adası açıklarında battı. Yunanistan Sahil Güvenlik tarafından yapılan açıklamada, içinde 40 göçmenin bulunduğu teknenin Midilli adası yakınlarında batması sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin kurtarıldığı, çok sayıda kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

100 KİŞİLİK GÖÇMEN TEKNESİ DE BATTI

Çuha Adası yakınlarında da yaklaşık 100 göçmeni taşıyan yelkenli bir tekne kayalara çarparak battı. Teknenin adanın doğusundaki Diakofti köyü limanı açıklarında kayalara çarpması sonucu 30 kişi kurtarıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Haberde, bir Sahil Güvenlik gemisi, bir Deniz Kuvvetleri helikopteri, bir özel harekat timleri ve Sahil Güvenlik Sualtı Görev Birimi'nin de katılımıyla bölgede aramaların sürdüğü kaydedildi.

9 YILDA 25 BİN GÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Akdeniz şubesi geçen günlerde yaptığı açıklamada Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısının son 9 yılda yaklaşık 25 bin olduğunu bildirmişti.