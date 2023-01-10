Ege Denizi'nde deprem!

Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2023 - 17:39
Ege Denizi'nde deprem!
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Ege Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 17.31'de meydana gelen depremin derinliği ise 12.3 km olarak ölçüldü.


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