Ege Denizi'nde deprem!
Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Ege Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 17.31'de meydana gelen depremin derinliği ise 12.3 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 10, 2023
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) https://t.co/JCdAoUCJL6
10.01.2023, 17:31:29 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 12.3 km#Kandilli
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