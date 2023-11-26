Ege Denizi'nde facia: İstanbul'a gelen kargo gemisi battı

Ege Denizi'nde tam bir facia yaşandı. Midilli açıklarında 14 kişiyi taşıyan "Raptor" adlı kargo gemisi battı. Yunan Sahil Güvenlikten yapılan açıklamada, Mısır'dan İstanbul'a tuz taşıyan geminin Midilli Adası açıklarında battığı, gemiden bir denizcinin kurtarıldığı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.11.2023 - 15:20
Ege Denizi'nde facia: İstanbul'a gelen kargo gemisi battı
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Midilli açıklarında 14 kişiyi taşıyan "Raptor" adlı kargo gemisinin battığı bildirildi.

AA'da yer alan habere göre Yunan Sahil Güvenlikten yapılan açıklamada, Mısır'dan İstanbul'a tuz taşıyan geminin Midilli Adası açıklarında battığı, gemiden bir denizcinin kurtarıldığı belirtildi.

DEV DALGALAR NEDEN OLDU

Adanın yaklaşık 4,5 deniz mili güneybatısında meydana gelen olayda arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedilen açıklamada, gemi mürettebatının 2 Suriyeli, 4 Hintli ve 8 Mısırlıdan oluştuğu ifade edildi.

Yetkililer, kuvvetli fırtına ve dev dalgalar nedeniyle geminin su alıp battığı değerlendirmesinde bulundu.


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