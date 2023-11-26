Ege Denizi'nde facia: İstanbul'a gelen kargo gemisi battı
Ege Denizi'nde tam bir facia yaşandı. Midilli açıklarında 14 kişiyi taşıyan "Raptor" adlı kargo gemisi battı. Yunan Sahil Güvenlikten yapılan açıklamada, Mısır'dan İstanbul'a tuz taşıyan geminin Midilli Adası açıklarında battığı, gemiden bir denizcinin kurtarıldığı belirtildi.
Midilli açıklarında 14 kişiyi taşıyan "Raptor"
adlı kargo gemisinin battığı bildirildi.
AA'da yer alan habere göre Yunan Sahil Güvenlikten yapılan
açıklamada, Mısır'dan İstanbul'a tuz taşıyan geminin Midilli Adası açıklarında
battığı, gemiden bir denizcinin kurtarıldığı belirtildi.
DEV DALGALAR NEDEN OLDU
Adanın yaklaşık 4,5 deniz mili güneybatısında meydana gelen
olayda arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedilen açıklamada, gemi
mürettebatının 2 Suriyeli, 4 Hintli ve 8 Mısırlıdan oluştuğu ifade edildi.
Yetkililer, kuvvetli fırtına ve dev dalgalar nedeniyle geminin su alıp battığı değerlendirmesinde bulundu.
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