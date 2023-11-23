Zonguldak'ta batan gemiden acı haber... Cansız bedeni bulunan mürettebatın kimliği belli oldu

Yayınlanma: 23.11.2023 - 14:13

Güncelleme: 23.11.2023 - 14:24

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 19 Kasım’da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle içerisinde 12 mürettebatı ile birlikte batan yük gemisinde bir gün sonra gemi aşçısı Metin Uslu’nun cansız bedeni kıyıya vurmuş halde bulunmuştu.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Yeri belirlendikten sonra aramaların 42 dalgıç tarafından sürdürüldüğü çalışmaların beşinci gününde kara ve su altı görüntüleme cihazı ile yapılan tespit sonucu bir mürettebatın daha cansız bedenine ulaşılarak çıkarılmıştı. Cansız bedeni çıkarılarak Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan mürettebatın yapılan kimlik tespiti sonucu 72 yaşındaki usta gemici İsmail Kaptan olduğu tespit edildi.

Diğer yandan kayıp 10 mürettebatında bulunması için çalışmalar devam ederken, bölgeye Sonar sistemiyle donatılan savaş gemileri ile SAT komandoları da sevk edilildi.

AFAD Başkanlığı ise sosyal medyadan çalışmaların 5. gününde 372 personel, 2 uçak, 2 helikopter, 18 bot, 3 drone, 2 Rov (Su altı robotu) 3 YTS Sonar’ın aktif olarak görev aldığını ifade etti.