Ege Denizi'nin güneyi için fırtına uyarısı

Ege Denizi'nin güneyinde yarın öğle saatlerinden sonra fırtınanın etkili olmasının beklendiği belirtilip, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı.

Ege Denizi'nin güneyi için fırtına uyarısı
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DHA
Yayınlanma: 30.03.2025 - 14:33

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nin güneyinde rüzgarın, yarın (31.03.2025 Pazartesi) öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 bofor kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, Salı (01.04.2025) günü sabah saatlerinde güneyinde yer yer 9 bofor kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir" denildi.

Fırtınanın, salı akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, fırtınanın oluşturabileceği deniz ulaşımında aksama gibi olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.


Etiketler: #Ege Denizi #Fırtına

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