Bursa Valiliği’nden kritik uyarı: Şiddetli yağış ve fırtına geliyor!

Bursa Valiliği, internet ve sosyal medya hesabından şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olacağını belirterek, ani sel, su baskını ve yıldırıma karşı yurttaşları uyardı.

Bursa Valiliği’nden kritik uyarı: Şiddetli yağış ve fırtına geliyor!
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İHA
Yayınlanma: 28.03.2025 - 12:06

Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada, bu geceden başlayıp Pazar günü 23.59’a kadar sürmesi beklenen şiddetli yağış ve fırtınaya dikkat çekildi.

Valilik uyarsında, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizin 28 Mart 2025 Cuma gününden itibaren arife günü ve bayram süresince yağışlı havanın etkisi altında olacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar, kısa süreli kuvvetli yağış, dolu yağışı ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir."


Etiketler: #Bursa Valiliği #Fırtına #şiddetli yağış #Rüzgar

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