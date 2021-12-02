Ege sularında 44 göçmen kurtarıldı

02 Aralık 2021 Perşembe, 12:25

İtalya'ya ulaşmaya çabalayan kadın, erkek ve çocuktan oluşan 44 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin bulunduğu tekne, Mora Yarımadası'nın batısında Mezapos açıklarında arızalandı.

Ege Denizi'nde mahsur kalan göçmenler, Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinden yardım talep etti.

Bölgeye ulaşan Yunan güvenlik güçleri, göçmenlerin bulunduğu tekneyi 6 saat boyunca Ege Denizi'nde bot ile çekti.

Darbedip, pasaport ve paralarını aldılar

Tekneye çıkarılan göçmenler, silahlı ve maskeli Yunan güvenlik güçleri tarafından darbedilerek, pasaport, para ve değerli eşyaları alındıktan sonra plastik botlar ile denizin ortasına bırakılarak ölüme terk edildi.

Göçmenlerin çığlıklarını duyan Türk balıkçı teknelerindekiler, durumu Türk Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

Göçmenler, Türk Sahil Güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı.