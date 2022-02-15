Ege sularında 617 göçmen kurtarıldı

İzmir ve Muğla’da yasadışı yollardan Avrupa ülkelerine kaçmak isterken Yunanistan askerleri tarafından yakalandıktan sonra Türk karasularına geri itilen 617 göçmen yakalandı.

İZMİR / Cumhuriyet
15 Şubat 2022 Salı, 12:22
Ege sularında 617 göçmen kurtarıldı
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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında balıkçı teknesinde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, balıkçı teknesini durdurdu. Teknedeki aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 240 göçmen ile organizatör oldukları değerlendirilen 5 kişi yakalandı.

Aynı bölgede yolcu motoru içerisinde yine Yunanistan askerleri tarafından geri itilen yolcu motorundaki 252 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Dikili ilçesinde ise bir yelkenli teknedeki 39 göçmeni karaya çıkaran ekipler, aynı bölgede lastik bottaki 29 düzensiz göçmen ile motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan başka bir lastik bottaki 28 göçmene ulaştı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde de 29 göçmen karaya çıkarıldı. Göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan, İzmir'in Foça ilçesindeki bir tekneye insansız hava araçlarının (İHA) desteğiyle düzenlenen operasyonda, düzensiz göçmenleri İtalya'ya götürmeyi planladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.


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