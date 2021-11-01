Ege sularında can pazarı: 10 ayda 17 bin göçmen yakalandı

01 Kasım 2021 Pazartesi, 16:54

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege Denizi'nde göçle mücadele faaliyetlerine yönelik 1 Ocak-31 Ekim 2021 tarihleri arasındaki 'Düzensiz Göç İstatistikleri Raporu'nu yayımladı. Rapora göre, bu yılın ilk 10 aylık döneminde 17 bin 587 göçmen yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Kaçak geçişisin en yoğun olduğu zaman ise mart ile eylül ayları arası olarak öne çıktı. Eylül ayında 3 bin 682 geçiş girişimi ile en yüksek rakama ulaşırken, en düşük sayı 391 kişi ile ocak ayı oldu.

Geçişler sırasında 8 kaçak göçmenin öldüğü, 78 organizatörün ise yakalandığı belirtildi.

İZMİR, AYDIN VE MUĞLA ÖNE ÇIKTI

Düzensiz göç faaliyetlerinin ise genellikle İzmir'in Çeşme, Foça, Seferihisar, Muğla'nın Marmaris Bodrum, Fethiye ve Datça, Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçeleri ile Balıkesir'in Ayvalık gibi turistik şehirlerde yoğunlaştığı görüldü.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca düzensiz göçün engellenmesi için 3 arama-kurtarma gemisi, 41 Sahil Güvenlik botunun yaklaşık 3 bin saat seyir yaptığı, 11 helikopterin de görev yaptığı bildirildi.

Raporda ayrıca 2020 yılında düzensiz göç olay sayısının 553 olduğu, 17 bin 950 kaçak göçmenin ve 41 organizatörün yakalandığı, 37 kişinin denizlerde yaşamını yitirdiği belirtildi.