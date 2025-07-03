Ege Üniversitesi’nin AKP’li rektöründen yurtlara dev zam

AKP’li rektör Prof. Dr. Necdet Budak yönetimindeki Ege Üniversitesi, Öğrenci Köyü olarak da bilinen Ege Üniversitesi Öğrenci Yurdu fiyatlarına dev zam yaptı.

“Öğrenci dostu Ege” sloganıyla reklam yapan üniversite yönetimi 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yurt fiyatlarına yüzde 59’a varan oranda zam yaptı.

Geçen yıl kişi başı aylık 6 bin lira olan çift kişilik oda ücretini 9 bin 500 TL, üç kişilik odada ise 5 bin liradan 7 bin 950 TL’ye yükseltti. Yemek ücretlerinin dahil olmadığı ücretlerin yanı sıra öğrencilerden konaklama bedeli kadar da depozito talep edildi.

“KAYBEDEN ÜLKENİN GELECEĞİ”

Eğitim-Sen İzmir Üniversiteler Şube Başkanı Lülüfer Körükmez, “Yurt ücretlerinin ve elbette yüksek kiraların öğrenciler üzerinde büyük bir barınma baskısı oluşturduğunu biliyoruz. Birkaç senedir sürekli tartıştığımız konuştuğumuz meseleler bunlar. Maalesef ki eğitim ücretsiz olmadığı sürece eğitim kamu kaynaklarınca desteklenmediği sürece, eğitime erişimin piyasanın insafına kalacağı açık. Bir yandan ekonomik olarak yoksullaşan halk astronomik eğitim giderlerini karşılayamıyor. Elbette burada kaybeden gençler, çocuklar ve ülkenin geleceği” dedi.