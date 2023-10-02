Ege Üniversitesi öğrencilerinden yemek protestosu
İzmir'de Ege Üniversitesi yemek fiyatlarına yapılan yüzde 200’ü geçen zamları okulun ilk günü protesto etti. Yemekhaneye giden öğrenciler önce çatal-kaşıkları vurarak fahiş zamları protesto etti.
İzmir'de Ege Üniversitesi yemek fiyatlarına yüzde 200’ü aşan zam yaparak 6,5 TL’den 20 TL’ye çıkardıktan sonra tepkilerle üzerine öğlen yemeği fiyatını 15 TL’e düşürmüş kahvaltı ve akşam yemeğinin fiyatını ise 35 TL’ye çıkarmıştı.
Karara tepki gösteren öğrenciler okulun ilk günü zamları protesto etti.
Öğle yemeği sırasında üniversite bünyesindeki dört yemekhanede eş zamanlı olarak, çatal kaşıkları bir dakika boyunca vurarak ses çıkaran öğrenciler zamların geri alınmasını talep etti.
Öğrenciler zammın yapıldığı günden itibaren sosyal medyada “#egereddediyor” etiketi ile tepkilerini dile getirmişti.
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