Ege Üniversitesi'nden yemeklere yüzde 100 zam

Yayınlanma: 27.09.2024 - 11:13

Güncelleme: 27.09.2024 - 11:22

2024-2025 eğitim yılının pazartesi başlayacak olan Ege Üniversitesi’nde öğrencilerin yemek ücretine yüzde 100’e varan zam yaptı. AKP'li Prof. Dr. Necdet Budak'ın yönetimindeki üniversite öğrencilerin öğle yemeği fiyatı 15 liradan 30 liraya yükseltirken, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ücretleri de 35 liradan 60 liraya çıkardı.

Zamla beraber üç öğün yemek yiyen bir öğrenci aylık 4 bin 500 liraya para ödeyecek.