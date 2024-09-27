Ege Üniversitesi'nden yemeklere yüzde 100 zam
AKP'li Prof. Dr. Necdet Budak'ın rektörlüğündeki Ege Üniversitesi, öğrencilerin yemek ücretine yüzde 100'e varan zam yaptı. Öğrencilerin öğle yemeği fiyatı 15 liradan 30 liraya yükseltilirken, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ücretleri de 35 liradan 60 liraya çıkarıldı.
2024-2025 eğitim yılının pazartesi başlayacak olan Ege Üniversitesi’nde öğrencilerin yemek ücretine yüzde 100’e varan zam yaptı. AKP'li Prof. Dr. Necdet Budak'ın yönetimindeki üniversite öğrencilerin öğle yemeği fiyatı 15 liradan 30 liraya yükseltirken, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ücretleri de 35 liradan 60 liraya çıkardı.
Zamla beraber üç öğün yemek yiyen bir öğrenci aylık 4 bin 500 liraya para ödeyecek.
Etiketler: #Ege Üniversitesi #yemek ücreti #zam
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