EGEÇEP’ten Ümran Pınar çağrısı: Görevine iade edilsin
Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP); gazetemizin Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu’nun Türkiye'ye duyurduğu, 'Gaziantep'te Orman İşletme Şefi Ümran Pınar’ın açığa alınması' skandalıyla ilgili çağrıda bulundu. EGEÇEP, Pınar’ın derhal göreve iade edilmesini talep etti.
Gazetemizin Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu’nun ortaya çıkartığı; 'Gaziantep'te orman işletme şefi olarak görev yapan Ümran Pınar’ın AKP’li Islahiye Belediyesi’nin işlettiği taşocağını kaçak yolla çalıştırdığını ve limit aşımı yaparak ormanı katlettiğini tespit etmesi nedeniyle görevinden alınması skandalının yankıları sürüyor.
Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP); Ümran Pınar olayla ile ilgili açıklama yayımlayarak, “Ümran Pınar derhal görevine iade edilmelidir!” çağrısında bulundu.
“TALANCILARIN YANINDA YER ALAN İKTİDARIN BASKISIYLA KARŞILAŞMAKTADIR”
Mollaveisoğlu'nun haberine yer verilen EGEÇEP açıklamasında; “Bu olay, orman mühendislerinin nasıl bir baskı altında görev yaptıklarını açıkça göstermektedir. Orman yangınlarıyla, başta madencilik olmak üzere çeşitli orman talanlarıyla mücadele etmeye çalışan orman mühendisleri, ne yazık ki bu görevlerini hakkıyla yapamamakta, talancıların yanında yer alan iktidarın baskısıyla karşılaşmaktadır. İktidara sesleniyoruz: Orman mühendisleri üzerindeki bu baskılara son verin! Orman ve ormancılıkla ilgili yasaları acilen iyileştirin” ifadeleri kullanıldı.
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