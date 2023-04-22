Ege’de 23 Nisan coşkusu

Yayınlanma: 22.04.2023 - 10:56

Güncelleme: 22.04.2023 - 10:59

İZMİR

İzmir’deki kutlamaların bu yılki ortak adresi de yine Cumhuriyet Meydanı olacak. Saat 09.30’da çelenk sunumu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak olan resmi törenler İzmir genelindeki okullarda eğitim gören çocukların katıldığı danslar ve gösterilerle sürecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin düzenlediği etkinliklerle sürecek olan 23 Nisan programında kentteki çocuklar doyasıya eğlenecek. Bayramda yurttaşlara ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sunacak olan İzmir Büyükşehir Belediyesi,

İlçe belediyeleri de bayrama özel yapılacak kutlama programları ile yurttaşların coşkusunu arttıracak. Karşıyaka Belediyesi tarafından Fikri Altay Mahallesi Ahmet Beko Spor Tesisleri’nde ‘Çocuk Futbol Turnuvası’ düzenlenecek, Cordelion Tay Park’ta gün boyu sürecek etkinliklerde ise Karşıyaka Belediyesi Bale Ekibi, Mady dans gösterisi, çocuk zumbası, ritim atölyesi, Alp Abi stand up gösterisi, jonglör ve sihirbaz gösterisi, bubble show ve şef sensin etkinlikleri ile çocuk korosu konseri yapılacak.

Foça’da 23 Nisan akşamı yapılacak fener alayı yürüyüşünün ardından saat 21.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda Filarmoni Orkestrası Stratums Muziekorps Sint Cecilia, Harmonie Türk Müziği Korosu ve Çocuk Korosu konserleri ile müzik ziyafeti sunulacak.

Bornova Belediyesi, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda düzenleyeceği Geleneksel Uçurtma Şenliği ile çocuklara doyasıya bir gün yaşatacak. Bayram coşkusu 29 Nisan Cumartesi günü Çamdibi Atatürk Parkı’nda, 30 Nisan Pazar günü ise Çamkule Dr. Behçet Uz Rekreasyon Alanı’nda gerçekleşecek etkinliklerle sürecek.

Çeşme Amfitiyatro’dagün boyu sürecek etkinliklerle çocukları ağırlayacak olan Çeşme Belediyesi, çocuk korosu konseri ve çocuk efeler gösterisinin yanı sıra, yine belediyenin masal evlerinde eğitim gören Çeşmeli çocukların dans gösterisi ile programa renk katacak. İlçedeki 23 Nisan Çocuk Şenliği zumba, jimnastik, yüz boyama, balon etkinlikleri ve tahta bacak ile süper kahramanların animasyonlarıyla son bulacak.

Gaziemir Belediyesi’nin düzenlediği 25. Gaziemir Ulusal Çocuk Şenliği’nde müzikaller, atölyeler ve özel etkinlikler yapılacak. Şenlik kapsamında, Şubadap Çocuk ile Gaziemir Belediyesi Çocuk Orkestrası konser verecek.

Seferihisar Belediyesi tarafından Sığacık Meydanı’nında düzenlenecek Çocuk Şenliği’nde Seferihisarlılar resim atölyeleri, yüz boyama atölyelerine katılacak, gün boyunca şişme oyuncaklarla oynayacak ve animatörler eşliğinde eğlenecek.

Festival Alanı’nda Gaziemir Belediyesi’nin düzenleyeceği 25. Gaziemir Ulusal Çocuk Şenliği’nde Aslan Müzikali, İbi ile Tosi Müzikali, Harika Kanatlar isimli müzikal gösterileriyle, çocuklar keyifli saatler yaşayacak. Şenlikte ayrıca Şubadap Çocuk, Gaziemir Belediyesi Çocuk Orkestrası konser verecek. Şenliğe katılacak çocuklar, Volkan Çuha ile Sihirbaz Gösterisi, Mini Disko ve Jonglör Gösterisi’yle keyifli anlar yaşayacak, oyuncak trende ve trambolinde gönüllerince eğlenecek, Macera Parkuru’nda da yarışarak ter dökecekler.

MUĞLA

“Bir Dünya Eğlence” sloganıyla 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenleyen Muğla Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz Belediyesi Kulak Mesire Kamp Alanı’nda bir dizi etkinliğin altına imza atıyor. 22 Nisan Cumartesi günü 11.00’da başlayacak olan programda, bisiklet turları, ormanda yürüyüş etkinlikleri, animasyon gösterileri yapılacak. Ayrıca Nezahat Doğan ile Grup Sığla çocuklar için özel olarak sahneye çıkacak.

Bordum Belediyesi tarafından Garaova Tarım Park’ta düzenlenen 23 Nisan Kolektif Çocuk Festivali’nde Bodrum Deneme Sahnesi Çocuk Tiyatrosu ile Terapi Yaşam Sanat Atölyesi Çocuk Sanatları İstasyonları oyunlarıyla sahne alacak, çocuklar için ritim atölyesi, büyükler için “İçimizdeki Çocuk” temalı kolektif sanat atölyesi, uçurtma yapım atölyesi kurulacak ve yazar Şebnem Pişkin kitaplarını imzalayacak.

Milas Belediyesi de bayrama özel bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. Atapark’ta gerçekleşecek çocuk şenliği, şişme oyun parkurları, animasyon etkinlikleri, gün boyu sürecek yarışmalar, takım oyunları ile renklenecek.

Menteşe Belediyesi tarafından hazırlanan programda ise Kent Meydanı’nda 13.00’da başlayacak ve etkinliklere katılacak çocuklar bayram coşkusunu şişme oyun parkurlarında oynayarak, müzikli ve eğlenceli aktivitelere katılarak hep birlikte kutlayacaklar.

Marmaris Belediyesi de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Atatürk Meydanı ve Marmaris Halk Plajı’nda gerçekleştireceği çocuk şenlikleriyle kutlayacak. Atatürk Meydanı’nda saat 13.30’da Çekçek ve Araç Korteji, saat 14.00’te ise Çocuk Yürüyüş Korteji ile başlayacak etkinlikler, Marmaris Halk Plajı’nda saat 14.30’da şişme oyun grupları, maskotlar, palyaço, yüz boyama ve sahne performansları ile devam edecek. Plajda ayrıca buble show, sihirbaz gösterisi, dans gösterileri ve saat çocuk diskosu yapılacak.

AYDIN

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Aydın’da da törenlerle kutlanacak. Pazar günü ilk olarak saat 10.15’te Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayacak remi programlar saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Adnan Menderes Stadyumu’na gerçekleşecek tören yürüyüşü ile son bulacak. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve saat 13.00’te başlayan programda ise Aydınlı çocuklar Tekstil Park’ta buluşacak ve kurulacak etkinlik çadırında düzenlenen sahne gösterileri, ödüllü alan oyunları ile eğlenecek. Aynı gün ayrıca Otizm Destek Merkezi’ne devam eden çocuklar çeşitli gösteriler sunacak.

Kuşadası Belediyesi de bayrama özel düzenlediği ve Ege’nin en büyük karnavalı sloganıyla yapacağı Mutlu Çocuklar Karnavalı ile çocukları eğlendirecek. Gündüz Tarık Akan Parkı, Gönülkent Sitesi, Özgecan Aslan Parkı, Yedi Eylül İlkokulu ile İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda çocuklar için düzenlenen tiyatro, dev kukla, animasyon, maskot, sirk gösterileri, konserlerin ardından saat 19.00’da Kısmet Otel Kavşağı’ndan başlayacak bir kortej yürüyüşü gerçekleşecek. Kutlamalar saat 20.00’de İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda çocuk tiyatrosu ve mutlu çocuklar konserinin yer alacağı bir etkinlikle son bulacak.

ÇANAKKALE

Çanakkaleli çocuklar bu yıl da Çanakkale Belediyesi tarafından her sene geleneksel olarak düzenlenen 23 Nisan Tahta At Çocuk Şenliği’nde biraraya gelecek. Halk Bahçesi’nde gün boyunca sürecek atölyeler, animasyon programları, bando gösterisi ile eğlenecek olan çocuklar, Tuba Turan ile zumba yapacak, Alice Masal Diyarında tiyatro gösterimi ve dev kukla gösterisi ile şenlenecek.

BURHANİYE

Bayramı İskele Demokrasi Parkı’nda çocuklar için düzenlenen şenlikle karşılayan Burhaniye Belediyesi, clown sirk, pandomim gösterileri, bubble show organizasyonları ve dev maskotlar, tahta bacak, yüz boyama etkinlikleri ile çocukları sevindirecek.

MERKEZEFENDİ

Denizli'de de Merkezefendi Belediyesi Merkezefendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, 23 Nisan Pazar günü saat 12.00’de, ilk defa sahne alacak olan Merkezefendi Belediyesi Çocuk Orkestrası Konseri ile başlayacak.

Konserin ardından 13.00-15.00 saatleri arasında çocuklar tarafından ‘Kendi Anahtarlığını Tasarla’ etkinliği gerçekleştirilecek. Ardından saat 15.00’de çocukları doyasıya eğlendirecek olan Vantrolog Kukla Gösterimi sahnelenecek. Çocukların eğlence dolu bir gün geçireceği etkinliklerin ardından müzisyen Onur Erol saat 17.00’de Merkezefendi Kültür Merkezi’nin açık otopark alanında sahne alarak çocuk şarkılarından oluşan bir konser verecek. 23 Nisan Pazar günü Merkezefendi Kültür Merkezi’nin açık otoparkında saat 12.00 ile 17.00 saatleri arasında yüz boyama, konser, şişme oyun grupları ve çeşitli ikramların olduğu ‘Çocuk Şenliği’ olacak.