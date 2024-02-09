Ege’de 27 işçi çalışırken can verdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi 2023 yılının ocak ayına ilişkin raporuna göre Ege Bölgesi’nde 27 işçi çalışırken hayatını kaybetti.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 09.02.2024 - 03:00
Ege’de 27 işçi çalışırken can verdi
Abone Ol google-news

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi 2023 yılının ocak ayına ilişkin raporunu açıkladı. İşyeri hekimlerinin ve işçilerin verdiği bilgilere dayanılarak hazırlanan rapora göre ocak ayında ülke genelinde 158 işçi yaşamını yitirirken İzmir’de 17 işçi ekmek parası uğruna can verdi.

Balıkesir’de dört, Manisa’da üç, Denizli’de iki, Muğla’da da bir işçi çalışırken hayatını kaybetti. İzmir, İstanbul’dan sonra ölümlü iş kazalarında ikinci sırada yer alırken kentte işçi ölümlerinin en çok fazla yaşandığı bölge de Aliağa oldu.


Manisa haberleri İSİG haberleri iş güvenliği haberleri işçi ölümleri haberleri İzmir haberleri Denizli haberleri muğla haberleri Aliağa haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hava taşımacılığında yeni dönem: 'Bagajlarla birlikte yolcular da tartılacak...'

Hava taşımacılığında yeni dönem: 'Bagajlarla birlikte yolcular da tartılacak...'
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!

Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!
Bankada parası olanlar dikkat: Mevduat faizlerinde 6 hafta sonra ilk!

Bankada parası olanlar dikkat: Mevduat faizlerinde 6 hafta sonra ilk!
Galatasaray’da sakatlık krizi: Oyuna devam edemediler!

Galatasaray’da sakatlık krizi: Oyuna devam edemediler!
Genç kaymakamlar rahatsız

Genç kaymakamlar rahatsız
Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı

Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı
Bankalar kredilerini geri çağırdı! İflasın eşiğinde demir çelik devi üretimi durdurdu

Bankalar kredilerini geri çağırdı! İflasın eşiğinde demir çelik devi üretimi durdurdu
Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!

Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!
Son dakika... Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'da

Son dakika... Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'da
‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada

‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada
Son Dakika... MSB acı haberi duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 9 asker şehit oldu

Son Dakika... MSB acı haberi duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 9 asker şehit oldu
TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!

TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!