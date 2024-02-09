Ege’de 27 işçi çalışırken can verdi

Yayınlanma: 09.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 09.02.2024 - 03:00

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi 2023 yılının ocak ayına ilişkin raporunu açıkladı. İşyeri hekimlerinin ve işçilerin verdiği bilgilere dayanılarak hazırlanan rapora göre ocak ayında ülke genelinde 158 işçi yaşamını yitirirken İzmir’de 17 işçi ekmek parası uğruna can verdi.

Balıkesir’de dört, Manisa’da üç, Denizli’de iki, Muğla’da da bir işçi çalışırken hayatını kaybetti. İzmir, İstanbul’dan sonra ölümlü iş kazalarında ikinci sırada yer alırken kentte işçi ölümlerinin en çok fazla yaşandığı bölge de Aliağa oldu.